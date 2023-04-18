انت الان تتابع خبر اختيار بلقيس فتحي سفيرة لمنظمة اليونيسف (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بلقيس كان لها إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية، فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية آخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.

وشاركت بلقيس متابعيها، عبر " إنستغرام " وهي ترتدي تيشرت مكتوب عليه اسم "منظمة اليونيسف"، مرفقاً به تعليق جاء كتالي.." اليوم، يسر اليونيسف أن تعلن عن تعيين الفنانة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم من خلال منصبها الجديد، ستعمل بلقيس على الترويج لأهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم، خاصةً الأطفال المهمشين والأكثر".