انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب وسط ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 11:20:21 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (7:50:21 مساء بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 1.30 والطول الشرقي 62.54 درجة في ضواحي مدينة هرات عند الحدود الادارية بين محافظات يزد (وسط) وكرمان (جنوب شرق) وفارس (جنوب).



ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

ومدينة هرات هي مركز قضاء خاتم الواقع اقصى جنوب محافظة يزد بين محافظتي فارس وكرمان.