انت الان تتابع خبر التجارة تعلن موعد إطلاق الوجبة الرابعة من السلة الغذائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التجارة اثير داود الغريري، أعلن اطلاق قطع وتجهيز الوجبة الرابعة من مفردات السلة الغذائية لعام 2023، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20 من شهر نيسان الجاري".واضاف ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها اللوجستية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق، داعيا "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".

من جانبها، اكدت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى الموسوي بحسب البيان، ان "ملاكات العاملة في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال ايام الجمع وعطلة عيد الفطر المبارك للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت دون تأخير او نقص في اي مادة".

واشارت الموسوي الى ان "الشركة في الوقت ذاته مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس) وحليب (دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع، فضلا عن الاستمرار ببيع الحليب السائل و بيض المائدة ولحوم الدجاج وباسعار مدعومة في المنافذ التسويقية كذلك في بغداد والمحافظات".

ودعا البيان "المواطنين التعاون مع اجهزة الوزارة الرقابية للتبليغ عن المخالفــات عبر الخطــوط الساخنـة المعلنة او عبــر موقـع الفيس بوك الرسمـي للوزارة او الشركـة او التقديم عبـر رابط خدمة ((راقبني)) الالكترونية".