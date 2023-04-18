انت الان تتابع خبر لغاية هذا الموعد.. المرور تُقرر تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية واشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي ولرفع العبء عن كاهل المواطن ولإقبال اصحاب الدراجات بكافة انواعها من ضمنها (التك تك والستوتة) على تسجيلها، تقرر تمديد العمل بتسجيلها".



وأضافت، أن "فترة التسجيل سُتمدد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٣٠/٥/٢٠٢٣ بدلا من ١/٥/٢٠٢٣".

