انت الان تتابع خبر عبر مصرف حكومي.. إطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه باطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية من الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

ودعا المصرف، "كافة الراغبين بالتقديم الدخول على الرابط الخاص للتقديم الكترونيا".



وأشار الى ان "الحاصلين على سلفة شخصية بامكانهم التقديم على التكميلية"، محذرا "من التعامل مع المكاتب والجهات الخارجية".