انت الان تتابع خبر بهذا الموعد.. نانسي عجرم في العراق لإحياء حفل عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشوقت عجرم متابعيها بنشر تغريدة على تويتر كتبت فيها " بغداد لأول مرة محمسة كتير التقي بأهل العراق عالعيد ونقضّي ليلة من العمر كلها أغاني وفرح بشوفكن قريبًا".حيث روجت للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ونشرت نانسي عجرم البوستر الرسمي للحفلة وكتبت عليه " عيدنا بغدادي".

جاء اعلان الحفل، بعد سلسلة من الحفلات أحيتها نانسي عجرم ضمن جولتها الأميركية الفنيّة حيث التقت بالجاليات العربية وتألقت بحفلات ناجحة جدًا.