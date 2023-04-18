الجيش السوداني يُعلن سيطرته على معسكر للدعم السريع بنيالا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على معسكر لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تواجد قوات الجيش السوداني داخل المعسكر بمدينة نيالا بعد السيطرة عليه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية السيطرة على الأوضاع في المدينة.

وفي سياق متصل، نفى الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، وجود علم لديه بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة مدتها 24 ساعة، بعد إعلان قوات الدعم السريع على موافقتها على تلك الهدنة.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها (قوات الدعم السريع) خلال ساعات".

وأضافت القيادة العامة للجيش السوداني في تصريحات: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".

وكان قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد أكد الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24

ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وقال حميدتي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه".

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والآخر مع قائد قوات الدعم السريع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن "شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم".

كما أعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية القائدين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

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