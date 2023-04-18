القوات الروسية تُكثف القصف والضربات الجوية في باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر محاولات الجيش الروسي منذ أشهر في فرض سيطرته على مدينة باخموت الأوكرانية، وبموجب ذلك، كثفت قواته استخدام المدفعية الثقيلة والضربات الجوية في المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

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وبات القتال في باخموت وما حولها محور الحرب في أوكرانيا على مدى شهور.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، “في الوقت الحالي، يزيد العدو استخدام المدفعية الثقيلة وعدد الضربات الجوية، محولا المدينة إلى أنقاض”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأشار إلى أن روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لا تزال مصرة على الاستيلاء على باخموت “بأي ثمن”، لكنها تتكبد خسائر كبيرة في المعركة للسيطرة على المدينة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من الوضع في ساحة القتال. وتقول روسيا أيضا إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في باخموت.

وقد تمنح السيطرة على باخموت روسيا نقطة

انطلاق للتقدم باتجاه مدينتين كبيرتين ترغب في الاستيلاء عليهما في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال رئيس مجموعة فاجنر الخاصة، التي تقود محاولة روسيا للسيطرة على باخموت، هذا الشهر إن مقاتليها سيطروا على أكثر من 80 % من المدينة.

فيما نفت أوكرانيا ذلك قائلة إنها لا تزال تسيطر على ما يزيد كثيرا على 20 % من المدينة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في غضون أسابيع أو أشهر بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

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