شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للنائب محمد تيسير مطر.. الأوقاف توافق على فرش مسجد بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الأوقاف على الطلب المقدم من النائب محمد تيسير مطر، لفرش مسجد الإخلاص، المتفرع من شارع أبو الوفا بحي دار السلام، وتجهيزه لاستقبال المصلين.

وأكدت الوزارة في خطابها أن الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف تلقت طلب "مطر" وتمت الموافقة عليه بعد دراسته.

وبناء على ذلك، تسلم أعضاء مكتب خدمة المواطنين الفرش الخاص بالمسجد وتم الانتهاء من عمليات الفرش والتجهيز.

ومن جانبه، وجه "مطر" الشكر لوزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية التعاون الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الهدف الأهم وهو خدمة المواطنين.