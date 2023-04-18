«تم اختراق بعض أقفاصنا بالصواريخ وهروب العديد من الحيوانات» .. «حديقة حيوانات الخرطوم تستغيث»

الشارقة - اميمة ياسر - - كتب - محمد علي هـاشم

استغاثت حديقة حيوانات الخرطوم بعد تعرضها للنهب من قبل قوات الدعم السريع ، وذلك بحسب ما نشرته صفحة المتنزه الشهير .

حيث كتبت تقول : الدعم السريع سرقو عربيتنا من الخرطوم 2.

لوحة رقم

79167 خ٢

تويوتا هايلوكس

اللون : رمادي

ووجهت رسالة للمواطنين : لو أي زول ما قادر يحرك عربيتو على الأقل فك منها البطارية وأردفت الحمدلله على كل حال. ربنا يجمع انشاءالله. لو اي زول لقاها رسلي لينا في ارقامنا. ربنا يحفظكم جميعا

قصف وخسائر

وفي بيان لإدارة الحديقة قالت فيه، سقط الكثير من الذخيرة داخل المحمية وتم اختراق بعض أقفاصنا بصواريخ آر بي جي. كثير من الخسائر في حظائرنا وهربت العديد من الحيوانات.

وأكدت عدم تعرض أقفاص الأسود للضرر حيث قالت : لم تتضرر أقفاصنا الرئيسية للأسود والضباع الحمد لله.

حصل لينا نهب ايضا لي عديد من ممتلكاتنا بما في ذلك الطعام والشراب من الكافتيريا و كسر لي كشافاتنا و كاميرات المراقبة.

