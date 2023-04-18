انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولار
في الشمال: في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولار