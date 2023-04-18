استعدادا لمواجهة بايرن.. فودين يعود الى مران السيتي

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن فيل فودين عاد لتدريبات السيتي في الوقت المناسب، قبل المواجهة المرتقبة أمام آرسنال الأسبوع المقبل، والتي قد تحسم نتيجتها بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد فودين من أبرز لاعبي مانشستر سيتي هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفا وصناعة 6 آخرين، وذلك في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



ولم يشارك فودين في المباريات رفقة ماشستر سيتي، منذ الفوز بسداسية نظيفة أمام بيرنلي في ربع نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي، يوم 18 مارس/آذار الماضي.

وأجرى فودين جراحة لمعاناته من التهاب في الزائدة الدودية، ليغيب عن مباريات مانشستر سيتي أمام ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي، إضافة إلى بايرن ميونخ في لقاء الذهاب.

يذكر أن مانشستر سيتي يبتعد عن آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط.

