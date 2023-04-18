الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية يعقد لقاء مع العليمي

ونقل السفير آل جابر للدكتور رشاد العليمي تحيات القيادة السعودية وتمنياتها بأن تُكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
وتخلل اللقاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيدًا بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًا ودوليًا وتحت إشراف الأمم المتحدة.
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