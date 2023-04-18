الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية يعقد لقاء مع العليمي

استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها العام 2021، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلةٍ منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022، عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، الأحد الماضي، لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي.

ونقل السفير آل جابر للدكتور رشاد العليمي تحيات القيادة السعودية وتمنياتها بأن تُكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.

وتخلل اللقاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيدًا بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًا ودوليًا وتحت إشراف الأمم المتحدة.