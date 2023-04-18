وفاة 21 شخصا في حريق مستشفى بالعاصمة الصينية بكين

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 21 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة بكين وفقا لما أفادت صحيفة حكومية صينية.

وقالت صحيفة "بكين ديلي" إن فرق الطوارئ تلقّت قرابة الساعة 13:00 (05:00 بتوقيت جرينتش) بلاغاً يفيد بأن حريقاً اندلع في مستشفى "بكين تشانج فنج" في منطقة فنجتاي بالعاصمة.



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وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد حوالي نصف ساعة، لكن جهود الإنقاذ استمرت لساعتين أخريين إذ تم إجلاء 71 مريضاً ونقلهم إلى مكان آخر

،وأوضحت الصحيفة أنه بحلول الساعة 18:00 بلغ عدد الضحايا 21 قتيلاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "سبب الحادث قيد التحقيق، ولم تتوفر تفاصيل إضافية عن عدد الجرحى الذين أصيبوا في الحريق أو حالتهم.

يقع مستشفى "تشانج فنج" في المنطقة الحضرية في غرب العاصمة، ويبعد بالسيارة حوالي 25 دقيقة من ميدان تيان إنمين الواقع في وسط بكين.