رمضانك إفريقي الجزء الثاني | مسحراتي لغير المتزوجين.. أغرب عادات نيجيريا في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل أهالي نيجيريا بطقوس رمضان بطريقتهم الخاصة، إذْ في السحور لا يعتمد الأهالي علي مسحراتي واحد فقط يقرع الطبول، وإنما مع فرق الإيقاظ الإنشادية التي تتكون من مجموعة شباب يدقون الطبول والمعازف.

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في هذا الصدد أصدرت بوابة الوفد الإلكترونية علي العام الثاني علي التوالي، برنامج رمضانك إفريقي للتعرف علي طقوس رمضان في القارة السمراء.

معايشة أجرتها "بوابة الوفد الإلكترونية" مع أسرة نيجيرية بالقاهرة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتعرف أكثر على طقوسهم اليومية، وذلك عبر برنامج "رمضانك إفريقي" الموسم الثاني المذاع على الوفد لايف.

رمضانك إفريقي الموسم الثاني:

يحكي الدكتورة عمر سليمان من دولة نيجيريا، أن الدولة تستعد لاستقبال شهر رمضان من خلال رؤية الهلال في 30 ولاية، ويقوم السلطان بإبلاغ الحكومة، وإبلاغ المواطنين من خلال إصدار صوت مثل البندقية، فضلًا عن خروج الشعب في الشوارع لاحتفال بقدوم الشهر الكريم، يرددون: "أشم أشم أشم"، ويختلف من ولاية لولاية أخرى.

برنامج رمضانك إفريقي الموسم الثاني:

قال سليمان، خلال حديثه لـ"برنامج رمضانك إفريقي الموسم الثاني": "إنهم خلال الـ30 في رمضان يفطرون في الساحات في أغلبية الولايات ولكن البعض يفضل الإفطار في منازل".

فيما يقول الدكتور لمين موسي: "إن الدولة لديها ميزانية خاصة خلال الشهر الكريم من خلال توفير كميات كثيرة من المنتجات في الأسواق وفتح أسواق جديدة، وتجهيز المساجد والساحات ودار ضيافة لاستقبال الدروس الدينية، فالرجال يستعدون بتوفير المستلزمات كافة من أكل وشرب والملابس الخاصة بالشهر الكريم".

أضاف موسي، خلال حديثه لـ"برنامج رمضانك إفريقي"، أن الرجال خلال شهر رمضان يفضلون الإفطار في الساحات، بينما السيدات يفطرون في ساحات مخصصة لهم والبعض في المنازل.

أوضح بأن خلال الشهر الكريم، الجميع يتنافس لفعل الخير، من خلال تقديم الطعام واللباس وبذل المال للفقراء، مشيرًا إلى أن خلال الشهر يجهزون الساحات للمارة، الذي لا يتمكنوا من العودة مبكرًا إلى منازلهم، وتجد الكثير من قبل الصائمين المنتشرين في الشوارع يبحثون عمن يشاركهم إفطار ينالون به أجرًا.

سيدات نيجيريا يجهزون لرمضان:

قالت الدكتورة فاطمة موسى ميصالح: "إن السيدات يبدون خلال شهر رمضان بتجهيز المأكولات والمشروبات، بتوفير كميات ضخمة يستطيع الإفادة بها علي مدار الشهر".

تسرد موسي، خلال حديثها لـ"برنامج رمضانك إفريقي الموسم الثاني"، أن الطبق الإفريقي النيجيري يتكون من طبق الدويا فهو عبارة عن أرز ولحم وتعد الوجبات الرئيسية إلى ستجد إحداها علي مائدة الإفطار الرمضانية، وتضاف إليها السلطات من أشهرها سلطة "اللوبيا وأذنجي".

أشارت إلى أن الإفطار الرمضاني في نيجيريا، يوجد مشروب اسمه الكوكو أو الحوم، عبارة عن: شراب الذرة والسكر يبدأ به النيجيريون إفطارهم ثم يذهبون لأداء صلاة المغرب، علاوة عن الأشربة الباردة مثل شراب "كنو" المصنوع من الدخن وغيرها.

بينما وجبة السحور، تشير إلي أن الأهالي يفضلون طبق التو، علي مائدة السحور وهو عبارة عن: ممزوج من الخضار وصلصة الأرز والبعض يفضلون تناول العصيدة.

مسحراتي لغير المتزوجين:

أكدت الأسرة النيجيرية، أن الشباب غير المتزوجين يشعرون بقلق خلال شهر رمضان الكريم، خوفًا من المسحراتي الذي يطوف الشوارع ويناشدهم بقول : "جورو تاشجري وأيي- استيقظ يا عازب جاء وقت السحور"، فيما معني قوم ياعازب لماذا لا تتزوج ويشجعون الشباب للزواج حتي يجدوا من يرعاهم خلال الشهر.

قالوا : "عند اقتراب الشهر يرتفع نسبة الزواج في الدولة، خوفًا من مناشدة المسحراتي قرب منازلهم، الضرب علي الطبول أمام شققهم بطرق وطقوس خاصة".

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انطلاق برنامج "رمضانك إفريقي" على الوفد لايف