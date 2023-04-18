طريقة دفع الزكاة إلكترونيًا عبر منصة زكاتي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت خدمة "زكاتي" محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اليوم الثامن والعشرون في شهر رمضان المبارك واقتراب نهاية موعد إخراج زكاة الفطر.

مزايا خدمة زكاتي

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن منصة "زكاتي" تتيح دفع الزكاة باستمرار بشكل إلكتروني، ويتمكن جميع الأفراد من خلالها حساب وإخراج الزكاة عبر طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، وغيرها من الوسائل الآمنة للدفع والتي تقرها المملكة.

زكاتي.. خطوات دفع الزكاة

وننشر طريقة دفع الزكاة عبر تطبيق زكاتي.

- تحميل التطبيق على الهاتف.

- الضغط على خدمة حساب الزكاة.

- تحديد نوع الأموال.

- إضافة القيمة المنوط بها.

- الضغط مباشرة على زر "الحفظ".

- الرجوع إلى قائمة حساب الزكاة.

- الضغط على أيقونة "الدفع".

- اتباع التعليمات لتسديد قيمة الزكاة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت أن الزكوات الواردة عبر خدمة

موعد زكاة الفطر

"زكاتي" منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن 467 مليون ريال، واستفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بمختلف فئاتهم، موضحة أنه يتم توجيه الأموال بشكل مباشر للفئات المختارة من خلال تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

وتكون موعد إخراج زكاة الفطر وفق مذهب الحنفية بدخول فجر يوم العيد، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.