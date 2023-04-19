أمريكا تقتل قياديا بارزا في داعش بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الولايات المتحدة الأمريكية «إن غارة شنتها طائرة مروحية أمريكية في شمال سوريا قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في الشرق الأوسط وأوروبا»، وأكدت وزارة الدفاع أن قوات القيادة المركزية قتلت عبدالهادي محمود الحاج علي واثنين آخرين من عناصر التنظيم في غارة صباحية. وذكرت أن الرجل كان قياديا بارزا في تنظيم داعش ومخططا عملياتيا مسؤولا عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا». وقال الجيش الأمريكي «إنه تم شن الغارة بعد أن كشفت معلومات استخباراتية عن مؤامرة لتنظيم داعش لخطف مسؤولين في الخارج لاستخدامها كوسيلة ضغط في أعمال الجماعة الإرهابية».

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