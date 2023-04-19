شكرا لقرائتكم خبر غضب فلسطيني بعد الاعتداء على المصلين بالحرم الإبراهيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي، من خلال إغلاق بواباته والاعتداء على الفلسطينيين في محيطه، وكذلك تضييقات الاحتلال في القدس، وعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء عليهم أثناء الخروج منه.

وعدت هذه الإجراءات امتدادا لسياسة استعمارية، تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة على المقدسات، وفرص الوصول إليها، مطالبة بإجراءات دولية فاعلة لردع الاحتلال، وإجباره على وقف تغوله على الشعب الفلسطيني.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح، بينهم سيدة ومسعف، واستهداف سيارة إسعاف، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين بعد محاصرتها أحد المنازل.