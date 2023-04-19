التحريض يدفع تونس لغلق حزب الإخوان وسجن قياداته

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ومنعت الشرطة قياديي جبهة الخلاص الوطني المعارضة من تنظيم مؤتمر صحفي غداة إيقاف زعيم حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي وثلاثة قياديين آخرين للتحقيق معهم في تهم التحريض على الدولة.
وقال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، «إنه اطلع على قرار من الداخلية بمنع الاجتماعات، وأفاد بأن الشرطة منعت قياديين من دخول مقر الجبهة في منطقة المنزه السادس، حيث كانت مرابطة في محيطه».
وتأتي الإيقافات بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر جبهة الخلاص الوطني، حذر خلالها من أن إقصاء الإسلام السياسي أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية «إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس»، مضيفا «إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه».
ويحقق القضاء مع قياديين آخرين من حركة النهضة هما علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق.
القبض على الغنوشي.. لماذا؟
- التحريض على الدولة ورئيسها.
- اتهامات سابقة بالإرهاب والفساد المالي.
- إثارة التوتر وإشاعة الكراهية في البلاد.
- تصريحاته المستفزة للنظام والدولة.
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