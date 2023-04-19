أطباء السودان: المستشفيات تضرب بالقذائف

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وقالت اللجنة، في منشور عبر حسابها بموقع «فيسب وك»، «إن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم، وإنهم خارج نطاق حصرها».
وأضافت «إنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، مشيرة إلى صعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين».
ولفتت إلى أنه مما يزيد الأمر سوء خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وانقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات، عطفا على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.
وأدانت بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، مطالبة بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤون الغذائية والدوائية.
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