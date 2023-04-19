اتفاق سعودي مصري على إنهاء القتال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان. وبحث الوزيران خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، واتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة السودان وشعبها».

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