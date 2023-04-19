شكرا لقرائتكم خبر رئيس الإمارات يدعو إلى وقف التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أهمية وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدا حرص بلاده على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية.

واستعرض رئيس الإمارات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) .

من جانبه، عبر ميشال عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.