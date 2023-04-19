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رئيس الإمارات يدعو إلى وقف التصعيد

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- بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أهمية وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدا حرص بلاده على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية.

واستعرض رئيس الإمارات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) .

من جانبه، عبر ميشال عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

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