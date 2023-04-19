تأجيل الانتخابات البلدية اللبنانية يكشف مخاوف التمويل

أجل البرلمان اللبناني الانتخابات البلدية لمدة تصل إلى عام للمرة الثانية وسط مخاوف من أن الحكومة لن تكون قادرة على تأمين التمويل اللازم في الوقت المناسب للاقتراع.

وجاء التأخير مع استمرار انهيار الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان، مع عدم تمكن المشرعين في البرلمان المنقسم بشدة من التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي لمدة ستة أشهر تقريبًا.

بلا حكومة

وكان لبنان بلا حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ ما يقرب من عام حيث يرأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة تصريف الأعمال بوظائف محدودة. كما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان الآن في فقر.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات الجنود المتقاعدين المحتجين الذين حطموا سياجًا من الأسلاك الشائكة بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر.

ولطالما احتج العسكريون المتقاعدون بشكل متكرر على الظروف الاقتصادية المتردية في البلاد.

الانتخابات البلدية

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البلدية في لبنان في مايو من العام الماضي، لكن تم تأجيلها لمدة عام لأنها تزامنت مع الانتخابات البرلمانية، التي جلبت عشرات المشرعين الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة.

ومن المرجح أن تستمر المعارضة والجماعات الإصلاحية في هذا الزخم والفوز بمقاعد إضافية في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث تستمر الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد في التدهور.

ولقد دعوا إلى إجراء الانتخابات البلدية كما هو مخطط لها في مايو، وقاطع معظمهم جلسة البرلمان.

في غضون ذلك، تواصل الجماعات السياسية والقادة الكبار الخلاف.

واتهمت حكومة ميقاتي ومختلف المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان، لا سيما التيار الوطني الحر المسيحي، بعضها البعض بعرقلة تأمين التمويل والخدمات اللوجيستية التي تسببت في التأخير.

نزاع محتدم

وقال رئيس الوزراء في البرلمان في نزاع محتدم مع عدة نواب. «إذا كنت لا تريد حقًا تأجيل الانتخابات البلدية، فلماذا حضرت جلسة اليوم وتأمين النصاب القانوني؟»

حيث حضر 65 نائباً فقط من أصل 128 نائباً في لبنان، وهو الحد الأدنى المطلوب لجلسة تشريعية لضمان اكتمال النصاب القانوني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الداخلية المؤقت بسام مولوي، الذي تشرف وزارته على الانتخابات، إن لبنان مستعد لإجراء انتخابات بلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة. وساطه أجنبية

وحث كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبنان على إجراء الانتخابات في موعدها.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المشرعين تمرير مشروع قانون من شأنه أن يضمن التقدم إلى وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في جلسة لجنة برلمانية حول التمويل، إن إجراء التصويت في موعده سيكون «مستحيلا» وأضاف، أن ممثل المولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية.

الانتخابات البلدية في لبنان:

شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان في عام 2016 إقبالاً منخفضاً للناخبين.

أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إقبال %20 من الناخبين، في حين أدلى %48 من الناخبين في بعلبك بالقرب من الحدود السورية بأصواتهم.

في نظام تقاسم السلطة القائم على الطوائف في لبنان، يصوت المواطنون بشكل مباشر فقط في الانتخابات البرلمانية والبلدية.