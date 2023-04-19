44% خسارة أوكرانيا في توليد الطاقة النووية بسبب الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد فقدت مع نهاية فترة الخريف والشتاء 44% من التوليد النووي للطاقة، بسبب الضربات الروسية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "اعتبارا من 10 أكتوبر 2022، وعلى مدى الأشهر الستة التالية، نفذت روسيا 33 هجوما مكثفا على منشآت البنية التحتية للطاقة، وتم تسجيل ما يقرب من 270 إصابة، ونتيجة لذلك، تأثرت 24 منشأة توليد، أي ما يقرب من نصف محطات التحويل لدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

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وحددت الوزارة أن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن في المحطات الفرعية والرئيسية، وتعمل فرق إصلاح

الطاقة بنشاط على استعادة نظام الطاقة وهامش الأمان الذي كان النظام يتمتع به قبل العملية العسكرية الروسية.

وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه وقع وثيقة تنفيذية تعطي الضوء الأخضر لعملية استئناف صادرات الكهرباء وسط فائض في الطاقة.

وأوقفت أوكرانيا منذ 11 أكتوبر 2022، تصدير الكهرباء بسبب الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد.