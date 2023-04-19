الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين والقوات المسلحة الأردنية إلى سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

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وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية ، ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري عبر نظام التبادل Back

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وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "نحرص على إيصال كافة التبرعات التي وردت والتي لا تزال تردنا لصالح المنكوبين في سوريا وضمن الاحتياجات الأساسية، ونؤمن بأهمية مواصلة الجهود واستمرارية مد يد العون إلى المتضررين في سوريا".