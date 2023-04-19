شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن لا يتصدر القائمة.. من هو أكبر رئيس في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كثيرا ما يقال إن التقدم في العمر دائما ما تصحبه الحكمة، لكن عندما يتعلق الأمر بإدارة بلد ما، فإن عمر القائد يثير القلق في بعض الأحيان.

وفي حال فاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بولاية ثانية، فسيبلغ من العمر 86 عامًا مع نهايتها، ورغم قلق البعض بهذا الخصوص، لكنه أصغر سنا من رؤساء آخرين، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يعد بايدن أكبر رؤساء أمريكا عمرا حتى الآن، ويأتي ضمن 5% فقط من قادة العالم الذين تجاوزوا الثمانين وما زالوا في سدة الحكم.

فقد احتفل رئيس الكاميرون بول بيا بعيد ميلاده التسعين في فبراير/شباط الماضي، بعدما تولى السلطة بعمر 49 عامًا عام 1982.

على الرغم من أن معظم قادة العالم في الخمسينيات والستينيات من العمر، لكن عددا من القادة الآخرين يقاربون بايدن في العمر.

فالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل إلى السلطة في عمر الـ59، يبلغ الآن 69 عامًا، أي أصغر بسنة واحدة من ترامب عندما تولى السلطة.

ويبلغ الرئيس فلاديمير بوتين من العمر 70 عامًا تقريبًا، وتسلم مقاليد الحكم خلال ولايته الأولى وهو يبلغ من العمر 47 عامًا. وقد أثارت الأسئلة المتعلقة بحالته الصحية قدرًا كبيرًا من الاهتمام مع نشر وثائق البنتاجون السرية التي أججت الشائعات بشأن إصابة الرئيس الروسي بالسرطان.

وفي الوقت الذي يتفوق رئيس فنلندا، سولي نينيستو، 74 عاما، على نظيريه الصيني والروسي، كانت رئيسة وزرائه حتى وقت سابق من هذا الشهر على النقيض من ذلك تمامًا.

سانا مارين، التي استقالت في أبريل/ نيسان، تولت منصبها عن عمر يناهز 34 عامًا، وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي نالتها أصغر رئيسة سابقة للوزراء في العالم في تعاملها مع جائحة كورونا، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة عندما سرب مقطع فيديو لحضورها حفلا في ملهى ليلي.

أما أصغر رئيس في العالم الآن فهو الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الذي تولى السلطة عن عمر يناهز 35 عامًا فقط.

ومن المحتمل أن يكون إبراهيم تراوري، الرئيس الحالي لدولة بوركينا فاسو، أصغر رئيس في العالم سنًا، حيث يُعتقد أنه يبلغ من العمر 34 أو 35 عامًا.

ويبلغ رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد، حمزة يوسف، 37 عاما، مقارنة بنيكولا ستورجون، التي كانت تبلغ 44 عامًا عندما تولت رئاسة وزراء اسكتلندا.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط عمر قادة العالم نحو 62 عامًا، وصل العديد منهم إلى السلطة في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من أعمارهم.

كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أردن تبلغ من العمر 37 عامًا فقط عندما وصلت إلى السلطة، فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكبر منها بعامين فقط حيث تولى الرئاسة في سن 39 عامًا.

وبينما تولى ريشي سوناك رئاسة الحكومة البريطانية وهو يبلغ من العمر 42 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي؛ كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبلغ من العمر 41 عامًا وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يبلغ من العمر 43 عامًا عندما وصل كل منهما إلى الحكم.