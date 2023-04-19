حصيلة أعمال العنف في السودان.. مئات الضحايا وآلاف المصابين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أعمال العنف المندلعة في السودان منذ السبت الماضي وحتى الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 270 شخصا وإصابة 2600 آخرين.

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وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في جنيف: «نتضامن مع إخواننا وأخواتنا في السودان، وندين كل الخسائر في الأرواح».

نهب المرافق الصحية

وتابع: «المساعدات التي وزعتها المنظمة على المرافق

الصحية قبل القتال استنفدت، وكان من المستحيل إرسال المزيد من الإمدادات»، مؤكدًا أن مستشفيات العاصمة الخرطوم ليس بها ما يكفي من المواد لمعالجة الجرحى.

وأوضح أن هناك تقارير مقلقة عن «تعرض بعض المرافق الصحية للنهب واستخدام البعض الآخر لأغراض عسكرية».