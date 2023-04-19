الارشيف / اخبار العالم

نهب المحلات في اشتباكات السودان (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قيل إنها لمحلات تم نهبها في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

اقرأ أيضا: عاجل.. إطلاق نار على موكب للسفارة الأمريكية بالسودان

ونشر حساب "SUDAN NEWS"، وهو منصة تهتم بأخبار السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية من كافة المصادر، مقطع فيديو قالت إنه يوثق تعرض متجر " مجمع الخليج" للنهب، وصور تظهر "تعرض بنك النيل فرع بحري

إلى عمليات نهب".

اشتباكات عنيفة

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا