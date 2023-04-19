كيم جونغ أون يأمر بغزو الفضاء بصاروخ

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده من أجل زيادة قدراتها على جمع البيانات.

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وحسب معلومات الوكالة، فإن كيم جونغ نظم لجنة للتحضير لإطلاق القمر العسكري للاستطلاع الذي تمت صناعته في أبريل، في الموعد المحدد، وأوعز بزيادة قدرات الاستطلاعات وجمع المعلومات.

وأكد كيم جونغ أون خلال تفقده لمقر الإدارة الحكومية لغزو الفضاء، أن "امتلاك القدرات الاستطلاعية لمتابعة الخطط العسكرية والتحركات للخصم من المهام الأكثر أهمية في ما يخص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"

وأشار كيم جونغ أون إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان أمن بيونغ يانغ، لأنهما تنشران مختلف المعدات العسكرية في المنطقة.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في أواخر عام 2022 تجربة لصاروخ حامل مع جهاز تجريبي مزود بالكاميرات والمعدات لنقل البيانات، بما فيها مقاطع الفيديو.

وتم إطلاق الصاروخ إلى ارتفاع نحو 500 كلم، وأثناء مهمته تم التقاط صور لسيئول ومدينة إنتشون في كوريا الجنوبية.