انت الان تتابع خبر جرحى وقتلى إثر انهيار مرآب للسيارات في نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ: "نتيجة الحادث، أُصيب ستة عمال: توفي أحدهم، ونُقل أربعة إلى المشفى، بينما رفض آخر تلقي الرعاية الطبية".

وأضاف إسبوزيتو، أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأنه وبحسب المعطيات الأولية، لا يوجد أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار.



ونوه عمدة نيويورك، إريك آدامز، إلى أن هياكل مرآب السيارات الباقية في حالة غير مستقرة، لذلك يتم استخدام معدات خاصة في موقع الحادث.

وحذر عمال الإنقاذ من احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض، ويقع المبنى المنهار على بعد حوالي 200 متر من موقع مركز التجارة العالمي.

