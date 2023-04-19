انت الان تتابع خبر مشاهد توثق لحظة اصطدام ناقلة دبابات مصرية بسيارات مدنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية، وليس من الواضح فيما لو تسبب الحادث بوقوع خسائر بشرية، لكن صوراً أظهرت تضرر بعض السيارات التي كانت قريبة من ناقلة الدبابات.

وتفاعل ناشطون عبر موقع تويتر مع الحادثة، ووصفها بعضهم بالمأساوي، في حين لم تنشر وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الخبر.