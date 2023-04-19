أحمد أبو الغيط يعرب عن ترحيبه بالهدنة الإنسانية المؤقتة بالسودان

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأ سريانها لمدة 24 ساعة في السودان.



وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط رحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنت سريانها لمدة 24 ساعة"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الثلاثاء.



وأعتبر أبو الغيط، أن الهدنة ضرورية وتمثل خطوة مهمة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، وفق البيان.



وأشار البيان إلى أن "الاتصال شهد تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء".



وأضاف أن "الطرفين اعتبرا، لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد".



وطالبت جامعة الدول العربية، في 16 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.