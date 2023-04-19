خبير سودانى عن الموقف العسكرى للدعم السريع : فى تدهور مستمر

قال الخبير العسكري بابكر إبراهيم، إن الموقف العسكري لقوات الدعم السريع في تدهور مستمر، والقوات المسلحة كانت قد أعلن أن الوقت التقريبي لانتهاء العمليات 4 أيام، مشيرا إلى أننا في اليوم الرابع من العمليات، «في كل أنحاء السودان يتمكرز الجيش حول القيادة العام ومطار الخرطوم، وهما مأمنتان بمسافة معقولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات قلت وتيرتها الآن، و«شاهدنا قوات الدعم السريع تسطوا على المحلات والصيدليات لاحتياجهم إلى الأدوية، ونهبوا الكثير من المحال، وسيطروا على بعض المستشفيات»، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تهجم على المستشفيات المتواجد بها بعض من قوات الدعم السريع وتركوا العمل الإنساني يسير بها.





وأكد: الموقف العام حسب تقديري وتقدير غرفة العمليات أن الموقف وصل إلى مرحلة الحسم النهائي، وسرت شائعات أن حميدتي أصيب أمس، ولكن الأكيد أن القوات المسلحة نبهت منطقة معينة بإخلائها تماما بعد عمليات الاستطلاع بالطائرات المسيرة، وقامت طائرات الميج 29 بقصف بناية كاملة، ربما يكون متواجد بها حميدتي، ولكن لا أستطيع تأكيد ذلك، وهناك شائعات أن الحرس الخاص بحميدتي متواجد ببعض المستشفيات وبعضهم متوفي، وكل هذه مؤشرات تقول أنه ربما كان متواجدا في هذه المنطقة.