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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع

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ياسر رشاد - القاهرة -  بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء

تناول التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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