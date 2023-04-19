ألمانيا تسلم أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الصاروخي

ياسر رشاد - القاهرة - سلمت ألمانيا إلى أوكرانيا نظام دفاع باتريوت لمساعدة البلاد على حماية نفسها من وابل الصواريخ الروسية المتكرر.

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وتم إدراج النظام على موقع الحكومة الألمانية الذي يفهرس شحنات الأسلحة من برلين إلى أوكرانيا.

وتعد بطارية الصواريخ المحمولة واحدة من أكثر أنظمة سطح جو تقدما في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة طائرات العدو والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

واتفقت كل من ألمانيا والولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا

بأحد الأنظمة، التي تعتبر أساسية لمواجهة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية.

وتلقى الجنود الأوكرانيون تدريبا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة بموقع في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، حيث أجريت أيضا تدريبات مشتركة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية