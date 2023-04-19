وزير الموارد المائية والري يترأس اجتماعًا لبحث أوضاع بعثة الري المصري بالسودان

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بمقر قطاع شؤون مياه النيل لبحث أوضاع بعثة الري المصري بالسودان في ظل التوترات التي شهدتها مناطق عدة بالسودان الشقيق.



وقال وزير الري في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن اللقاء تناول استعراض تقرير عن موقف أعضاء البعثة ومدى توافر المؤن والاحتياجات الأساسية، وإنه قام بالاتصال بأعضاء بعثة الري المصرية للاطمئنان عليهم، موجها بتشكيل غرفة طوارئ بقطاع شؤون مياه النيل للمتابعة على مدار الساعة لأوضاع البعثة والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومي لعرضه عليه.

وأضاف سويلم أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات إلى أن يتم استقرار الأوضاع، معربًا عن خالص تمنيات وزارة الموارد المائية والري باستقرار الأوضاع بالسودان الشقيق وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.