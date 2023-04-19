شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الأحداث الأخيرة.. اتصالات مصرية مُكثفة بحثًا عن تهدئة مستقرة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل مصر اتصالات مكثفة مع أطراف سودانية عدة، إضافة إلى تحركات على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذًا لـمبادرة الوساطة التي أعلنتها مصر وجنوب السودان (الأحد) سعيًا لتهدئة في السودان بعد الاشتباكات الدامية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، (مساء الاثنين)، قد تطرق إلى وجود قوات مصرية في السودان.

وأوضح أنها كانت قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

وكانت مصر وجنوب السودان، عرضتا (الأحد) الماضي، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووفقًا لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير.

من جانب آخر، أعلنت شركة مصر للطيران (الثلاثاء) وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ«استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني». وكانت الشركة قد أعلنت مع بداية الاشتباكات في السودان، وقف رحلاتها لمدة 72 ساعة لحين متابعة مستجدات الأوضاع في السودان.