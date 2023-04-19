انت الان تتابع خبر النجف..حركة التبضع شبه متوقفة بسبب ارتفاع الاسعار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على غير العادة لم تشهد أسواق النجف الاشرف حركة تسوق كبيرة قبيل عيد الفطر المبارك، بسبب ارتفاع الأسعار مؤخرا رغم انخفاض سعر صرف الدولار.

اسباب ارتفاع أسعار البضائع ارجعها البعض الى التجار والتذبذب في صرف الدولار مؤكدين الحاجة إلى تدخل حكومي يضبط إيقاع السوق ويحد من التلاعب بعمليات البيع والشراء.

وقد يحسب للحكومه الحالية خفضها وفي أسرع وقت لسعر الدولار لتبقى مهمة الحفاظ على سعره وعدم تذبذبه في السوق العراقيه لضمان معيشة العراقيين.

