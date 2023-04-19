انت الان تتابع خبر العراق خارجها والصين تتصدر.. قائمة بأكبر أسواق الشاي في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - *ادناه قائمة بأكبر أسواق الشاي في العالم والتي لم تشهد تواجد العراق:
*المنطقة العربية
وفي ما يلي أكثر شعوب المنطقة استهلاكا للشاي:
الكويت والسعودية: 1.2 كيلوغرام للفرد في 2020
المغرب: 1 كيلوغرام
مصر: 0.9 كيلوغرام
عُمان: 0.8 كيلوغرام
تونس: 0.7 كيلوغرام
قطر والسودان: 0.6 كيلوغرام
العراق ولبنان والأردن والجزائر والبحرين: 0.5 كيلوغرام
الإمارات: 0.4 كيلوغرام
ورغم التفاوتات بين هذه الدول، فإن معدل استهلاك الفرد فيها يفوق المعدل العالمي، الذي يناهز 0.2 كيلوغرام.
وجمعت شركة البيانات الألمانية "Statista" إحصاءات حول استهلاك الشاي العالمي كنسبة من عدد السكان في عدد من البلدان المحددة، وكانت بياناتها كالتالي: