انت الان تتابع خبر تفكيك شبكة إجرامية والاطاحة بأحد تجار المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بواجبات منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن الإطاحة بأحد تجار المواد المخدرة في شارع الكفاح ببغداد، من خلال استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرة قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات".وأضافت، أن "مفارز المديرية تمكنت آنفاً، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بسرقة السيارات مكونة من 4 متهمين في منطقتي خان ضاري وفضوة عرب، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات"، مبينة "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأُحيلوا الى القضاء".

وذكر البيان، أن "المفارز الميدانية ذاتها، استطاعت إلقاء القبض على متهمين اثنين من جنسيات أجنبية قاما بسرقة مبلغ من المال قدرة 60 ألف دولار أمريكي من أحد المصانع بمحافظة كربلاء ولاذا بالفرار، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها جرى التوصل الى مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما في أحد الفنادق وسط بغداد وإحالتهما الى الجهات المختصة".