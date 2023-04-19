انت الان تتابع خبر تفاصيل خطة برشلونة الاقتصادية للاستفادة من عودة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد ميسي مع الفريق الفرنسي بختام الموسم الحالي، ولم يبد في الأفق حتى الآن وجود فكرة لتمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبدأت تتردد أنباء بشأن إمكانية عودته لصفوف "البلوغرانا".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "إدارة النادي تعتقد أن عودة ميسي ستشكل ما بين 25% و33% من دخل النادي مستقبلا، وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة".



وأضافت الصحيفة: "بعد استشارة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، قالوا إن ميسي يحقق عوائد ما بين 250-300 مليون يورو سنويا، ويشمل ذلك التذاكر والمتجر والرعاة وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي وإيراد الجولات وزيادة حضور السياح لكامب نو".

وأشارت: "ترى الإدارة أنهم إذا تمكنوا من الجمع بين العلامتين التجاريتين لميسي وبرشلونة معا، فإن هذه الشراكة يمكن أن تضاهي علامة (Air Jordan)، الخاصة بمايكل جوردان أسطورة دوري السلة الأمريكي، أو تتجاوزها، خاصة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى عالميا".

وأشار التقرير إلى أن خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين.

وأكد: "إذا كان الأمر بيد النادي الكتالوني فلن يكون الهدف هو انضمام ميسي لموسم واحد فقط، وإنما سيحاولون التعاقد معه حتى عام 2025".

ووفقا لتوقعات الإدارة، سيتمكن ميسي من المشاركة في فعاليات الذكرى الـ 125 للنادي التي ستقام في نهاية عام 2024.

يشار إلى أن "Air Jordan" هي علامة تجارية تخص مايكل جوردان أسطورة دوري السلة الأمريكي "NBA"، وتختص بتقديم منتجات رياضية بالشراكة مع شركة نايكي للملابس الرياضية.

وتم مؤخرا تداول حديث بين جماهير برشلونة ورئيس ناديهم خوان لابورتا الذي كان يحضر في مدرجات ملعب ألفونسو بيريز مباراة فريقه مع خيتافي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ورد لابورتا على سؤال أحد المشجعين عما إن كان ميسي سيعود لبرشلونة، قائلًا: "نعم".

وكان نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، قد قال في وقت سابق إن المحادثات جارية بين إدارة برشلونة وميسي وممثليه بشأن عودته إلى الفريق.

