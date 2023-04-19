انت الان تتابع خبر بمشاركة أصيل هميم وعاصي الحلاني.. 4 فنانين عرب يقيمون حفلات غنائية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحت شعار"عيدنا بغدادي" تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من بعد فترة غياب طويلة عن العراق من 2012 تعود بحفلة يوم 22 من الشهر الجاري، بالمشاركة مع الفنان العراقي حاتم العراقي.

وشوقت عجرم متابعيها بنشر تغريدة على تويتر كتبت فيها، "بغداد لأول مرة محمسة كتير التقي بأهل العراق في العيد ونقضي ليلة من العمر كلها أغاني وفرح بشوفكن قريبًا".



حيث روجت للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ونشرت نانسي عجرم البوستر الرسمي للحفلة وكتبت عليه "عيدنا بغدادي".كما نشر الفنان العراقي حاتم العراقي، بوستر الحفل على الإنستغرام وكتب فيه، "عيدنا بغدادي".كما يحيي الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنان حسين الاعظمي، حفلاً غنائياً في بغداد ايضاً يوم 23 من الشهر الجاري. فيما أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن حلفة في بغداد بمشاركة الفنانة العراقية أصيل هميم، وذلك في يوم الـ 24 من الشهر الجاري.ونشر الحلاني بوستر الحفل على متابعيه في انستغرام كتب فيها "عيدنا بغدادي". بينما شاركت الفنانة العراقية اصيل هميم، في نشر اعلان الترويجي للحفل على الانستغرام وكتبت "عيدنا بغدادي".الى ذلك، أعلن الفنان المصري مسلم، عن مشاركته بحفلات غنائية في العاصمة العراقية بغداد، حيث سيكون الحفل الأول ثاني أيام عيد الفطر 2023، بمشاركة الفنان العراقي نؤاس اموري.ويكون الحفل الثاني، يوم 25 من شهر أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة مجموعة من الفنانين العراقيين وهم: "احمد عايد وجلال الزين وسيلم سالم وحكيم".ويترقب العراقيون الإعلان الرسمي لعيد الفطر المبارك، حيث قررت الحكومة العراقية، أن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان حتى يوم الاثنين الموافق 24 نيسان.