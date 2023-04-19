انت الان تتابع خبر بكمائن محكمة.. الإطاحة بـ 10 متهمين بالإرهاب في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد).

وأشار الى انه "بعد توافر معلومات تؤكد وجود (٣) أشخاص من الأهداف المطلوبة في الجانب الأيمن من المحافظة جرى نصب كمين محكم والإطاحة بهم وبدلالتهم تم التوصل إلى أحد القياديين في الجانب الأيسر والذي شغل منصب ما يسمى (عسكري القاطع) وشارك في شن هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في نينوى".



واضاف الجهاز، بحسب البيان "أما في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وبعد تكثيف الجهد الإستخباري تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على (٦) متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".

ولفت الجهاز الى ان "المتهمين تم تدوين أقوال جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".