شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وصادق الأمنيات بدوام الصحة والسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلين الله تعالى أن يُعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات " .

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ نعرب لسيادتكم- في هذه المناسبة السعيدة- عن فائق تقديرنا واعتزازنا لما تبذلونه من جهود على كافة الأصعدة لبناء جمهوريتنا الجديدة وتحقيق حياة كريمة، لنؤكد التفافنا جميعاً حول جهودكم الوطنية المخلصة " وكل عام وسيادتكم بخير.