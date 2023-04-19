شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان بأقرب وقت ممكن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وفقا لما قاله للقاهرة الإخبارية أن موسكو عبرت عن رغبتها في تهدئة الأوضاع في أقرب وقت في السودان، بعد اندلاع الأزمة داخل البلاد، مضيفًا أن هناك جهودًا مبذولة من دول الجوار، ومن خلال مجلس الأمن للتهدئة في السودان.



وأضاف مندوب روسيا بالأمم المتحدة، أنه لا بد من التعاون خاصة من الدول القريبة من الحدود السودانية لوقف الصراع وللتهدئة، مؤكدًا أن هذه الدول تبذل كافة الجهود والمساعي من خلال «وفد الإيجاد» لوقف الصراع وتهدئة الأوضاع.