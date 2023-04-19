وزير خارجية جنوب السودان: نعمل على التنسيق مع مصر حول التطورات في السودان.

قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، من جوبا، إن هناك اتصالًا جرى بالفعل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، سيلفا كير، ونعمل على التنسيق مع مصر حول التطورات في السودان.





وأضاف "دينق" في تصريحات وفقا لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتمامًا مُشتركًا من جانب قيادتي الدولتين بحكم الجوار الجغرافي لمصر ولجنوب السودان للسودان، وأن أمن السودان مهم جدًا للمنطقة، وأن جنوب السودان تواصل جهود الوساطة مع مصر لاحتواء الأوضاع في السودان.





وأوضح أن هناك نية لإجراء اتصالات بالفعل خلال المرحلة الحالية، وهناك جهد يُقدم من بعض الدول الإفريقية، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، يتواصل مع عدة أطراف لبحث الوضع بالسودان، ويدعو لوقف إطلاق النار في السودان.





وتابع وزير خارجية جنوب السودان، أن هناك مشكلة حقيقية مُرتبطة بانتشار السلاح على نطاق واسع؛ مما ينذر بالخطورة، واحتمالية اتساع دائرة الصراع في السودان.