مباحثات بين السعودية والولايات المتحدة حول السلام في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مكالمة هاتفية الثلاثاء، دور السعودية المستمر في المحادثات مع الحوثيين وجهود السلام اليمنية الجارية.

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وشدد بلينكن على دعم الولايات

المتحدة للجهود التي من شأنها أن تمهد الطريق لعملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع- وفق ما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.