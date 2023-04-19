انت الان تتابع خبر على أنغام ماجد المهندس.. نسرين طافش تستعرض جمالها بالعباءة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت نسرين بالفيديو وهي مرتدية عباءة خضراء على أنغام أغنية "أميرة" للفنان العراقي ماجد المهندس، وحاز الفيديو إعجاب متابعي نسرين على حسابها، وعلقت: "عبايتي الجميلة".

ويذكر ان آخر أعمال نسرين طافش فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

