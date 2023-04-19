انت الان تتابع خبر حليمة بولند تثير الجدل بأدائها العمرة بالمكياج (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل، نشرت الإعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند صوراً من أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة في العشر الاخيرة من شهر رمضان المبارك، كما نشرت فيديو على سناب شات تقول فيه: "تقبل الله خلصنا طواف خلصنا الصفا والمروة باقي لنا طواف الوداع، غدا ان شاء الله".وادعت حليمة أن تصويرها داخل الحرم المكي، هو لتحفيز متابعيها، وقالت: "انصحكم بليالي المباركة استغلوا الفرصة.. راح أصورلكم الاجواء واشجعكم واحمسكم".وأعلنت بولند اعتزالها مؤقتاً، حتى تتفرغ للعبادة في آخر عشرة أيام من شهر رمضان.

وبررت الإعلامية الكويتية حينها الأمر قائلة: "اللي يقول لي ليش حاطه عدسات ومكياج حق القيام، لان انا الان خلصت من تغطيته اعلامية بالأفينيوز، ولبست عبايتي وجيت للقيام هنا بالمسجد".

وأكدت حليمة أنها لم تمتلك الوقت بأن تعود إلى المنزل وتقوم بإزالة المكياج والعدسات، منوهةً بأنها كانت على وضوء.



وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حليمة لتوثيقها قيامها بالعبادات وقيام الليل، بينما اتهمها آخرون بتشويه صورة الإسلام بصلاتها بكامل مكياجها وكأنها متوجهة لحفلة زفاف وليس إلى جامع.