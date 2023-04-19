الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مصادر بالجيش السوداني، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش سيطرت على القصر الرئاسي في قلب العاصمة الخرطوم بواسطة قوات المظلات.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الانباء الألمانية (د.ب. أ)، إن الجيش يستعد لاستعادة السيطرة على القيادة العامة التي ظل جزء كبير منها تحت سيطرة الدعم السريع.

يذكر أن المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع اندلعت يوم السبت الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بالبدء في إشعال شرارة الحرب بعد تأزم الخلافات بين الطرفين؛ بسبب عمليات الدمج والتحديث وتباين وجهتي نظر الطرفين حول الخطوة.